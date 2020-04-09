Kural-15! İşte evde tedavi gören coronavirüs hastalarının dikkat etmesi gerekenler

Evde takip için Coronavirüs hastasının ev koşullarına bakılıyor… Evde 65 yaş üzerinde ya da COVID- 19'un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan bireyler yaşıyorsa doktor, hastanede takip edilmesine de karar verebiliyor. İlaç ve yeterli sayıda maske verilen hastalar, evlerine gönderilerek sağlık durumları evden izleniyor. Evde takip edilmesine karar verilen Coronavirüs hastalarının uyması gereken 15 altın kural şöyle sıralanıyor:
Evde izlenen hastalar iyileşene kadar aile hekimi tarafından takip edilmeli, hastaya ait tıbbi bilgiler aile hekimi ile paylaşılmalı
Hasta izlem süresini evde geçirmeli
Eve ziyaretçi kabul edilmemeli
Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaşmak zorunda kaldığı zaman tıbbi maske takmalı
Ev halkına bulaş riskini önlemek için evde takipli hasta veya hastalar mümkünse ev halkından farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı
Evde yaşayan diğer bireylerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalı, hastanın nakli gerekli ise nakil sırasında mutlaka tıbbi maske takmaları sağlanmalı
Maske nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirilmeli
Özellikle evde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerle COVID-19'un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan bireyler mümkünse aynı evde bulunmamalı ya da temas riski en aza indirilmeli
Hastanın ev içindeki hareketi olabildiğince sınırlı olmalı
Hasta, varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanmalı, ortak tuvalet, banyo kullanılıyorsa bu alanlar iyi havalandırılmalıdır. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmeli
Hasta ve yakınları solunum hijyenine dikkat etmeli. Öksürme ve ya hapşırma sırasında bir mendille 'tercihen kağıt mendil' ağzını kapatmalı, kullanılmış mendiller ağzı kapalı ve delik olmayan naylon poşetlere konularak ağzı kapatılarak, ikinci bir naylon poşet içerisinde atılmalı, ellerini sık yıkamalı
Hasta, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanması gerekirse bu eşyalar su ve sabunla yıkanmalı. Vakanın kullandığı kıyafetler, havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90°C'de çamaşır deterjanı ile yıkanmalı
Hasta odasının temizliği esnasında eldiven ve tıbbi maske kullanılmalı
Tüm ev sakinleri kendi sağlık durumlarını takip etmeli ve herhangi bir belirti ortaya çıkması durumunda sağlık kurumuna başvurmalı
Hastanın genel durumu bozulduğunda 112 aranarak tıbbi yardım istenmeli ve hastanın durumu hakkında sağlık kuruluşuna bilgi verilmeli...
DİJİTAL TAKİP
Sağlık Bakanlığı, evde izole edilmesi gereken yeni tip coronavirüs hastalarının hareketlerinden dijital teknik kullanarak haberdar olacak. Bir aplikasyon yoluyla hastaların izlenmesini sağlayan sistem, hareketliliği artan hastayı bu konuda uyaracak, gerekirse güvenlik güçlerini haberdar edecek.
BETÜL USTA
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