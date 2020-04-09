Kural-15! İşte evde tedavi gören coronavirüs hastalarının dikkat etmesi gerekenler

Evde takip için Coronavirüs hastasının ev koşullarına bakılıyor… Evde 65 yaş üzerinde ya da COVID- 19'un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan bireyler yaşıyorsa doktor, hastanede takip edilmesine de karar verebiliyor. İlaç ve yeterli sayıda maske verilen hastalar, evlerine gönderilerek sağlık durumları evden izleniyor. Evde takip edilmesine karar verilen Coronavirüs hastalarının uyması gereken 15 altın kural şöyle sıralanıyor: