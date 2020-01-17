CHP'li Barış Yarkadaş, AK Parti'nin mega projelerinden biri olan ve Başkan Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde temelini attığı Marmaray'la ilgili 'pes' dedirten bir çıkış yaptı.

Yarkadaş her fırsatta eleştirdiği Marmaray için "2000 yılında Bülent Ecevit yaptırdı" iddiasında bulundu.

TWEETLERİ İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ KANITLADI

Yarkadaş'ın skandal çıkışının ardından, Marmaray'ın yapılış sürecinde paylaştığı tweetler akıllara geldi. "Marmaray'a çökme riskine rağmen izin verildi" diyerek Marmaray'ın yapılmasına tepki gösteren Barış Yarkadaş, ikiyüzlülüğüyle gündeme oturdu.