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  • Son Güncelleme: 18.01.2020 01:37

'tan 'pes' dedirten çıkış! "'ı Ecevit yaptı"

'li , AK Parti'nin mega projelerinden biri olan ve her fırsatta eleştirdiği için " yaptırdı" iddiasında bulundu. "Marmaray'a çökme riskine rağmen izin verildi" diyerek Marmaray'ın yapılmasına tepki gösteren Barış Yarkadaş, ikiyüzlülüğüyle gündeme oturdu.

'li , AK Parti'nin mega projelerinden biri olan ve Başkan Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde temelini attığı 'la ilgili 'pes' dedirten bir çıkış yaptı.

Yarkadaş her fırsatta eleştirdiği Marmaray için "2000 yılında Bülent Ecevit yaptırdı" iddiasında bulundu.

TWEETLERİ İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ KANITLADI
Yarkadaş'ın skandal çıkışının ardından, Marmaray'ın yapılış sürecinde paylaştığı tweetler akıllara geldi. "Marmaray'a çökme riskine rağmen izin verildi" diyerek Marmaray'ın yapılmasına tepki gösteren Barış Yarkadaş, ikiyüzlülüğüyle gündeme oturdu.

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