Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.04.2020 19:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2020 19:38
    ABONE OL

    Son dakika: 'nin tıbbi yardım paketi taşıya uçağı ve 'ya indi

    Son dakika haberi! le mücadele kapsamında yardımlarına devam ediyor. Türkiye'nin tıbbi malzeme taşıyan uçağı ve 'ya ulaştı. Başkan Erdoğan'ın mektubu Kuzey Makedonya Stevo Pendarovski'ye iletilmek üzere yetkililere teslim edildi.

    Türkiye'nin yardımları o ülkelere ulaştı

    'nin yeni tip salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı 'ya ulaştı.

    Yardım talebinde bulunan beş Balkan ülkesine Türkiye 'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Üsküp Havalimanı'nda Kuzey Makedonya Nikola Dimitrov, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasam Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ın yanı sıra diğer yetkililer ve davetliler karşıladı.

    tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri, Kuzey Makedonya makamlarına teslim edildi.

    Dışişleri Bakanı Dimitrov, buradaki açıklamasında, dost ülke Türkiye ve Türk halkının, aralarında Türklerin de bulunduğu Kuzey Makedonya'nın tüm vatandaşlarına gönderdiği yardımları teslim aldıklarını söyledi.

    Dimitrov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen, içinde 50 bin adet maske, bin adet tulum ve bin adet Kovid-19 testi içeren yardımların üstünde, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır; Karanlığın ardında nice güneşler vardır' şeklinde çok güzel bir mesaj bulunuyor." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PENDAROVSKİ'YE MEKTUP

    Yardımlardan dolayı teşekkür eden Dimitrov, şöyle devam etti:

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanımız (Stevo) Pendarovski'ye gönderdiği mektupta ki onun adına da bu yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum; NATO'ya üyeliğimiz ve Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı gibi elde ettiğimiz başarılardan dolayı bizleri tebrik etti ve şunları ifade etti: Dostumuz ve şimdi müttefikimiz olan sizlerin tekrardan çok yakında huzur ve sağlık içinde yaşamanızı temenni ediyorum."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'nin tıbbi yardım paketi taşıya uçağı Kuzey Makedonya ve Kosova'ya indi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri