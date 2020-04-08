Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Kuzey Makedonya'ya ulaştı.





Yardım talebinde bulunan beş Balkan ülkesine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Üsküp Havalimanı'nda Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasam Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ın yanı sıra diğer yetkililer ve davetliler karşıladı.





Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri, Kuzey Makedonya makamlarına teslim edildi.

Dışişleri Bakanı Dimitrov, buradaki açıklamasında, dost ülke Türkiye ve Türk halkının, aralarında Türklerin de bulunduğu Kuzey Makedonya'nın tüm vatandaşlarına gönderdiği yardımları teslim aldıklarını söyledi.

COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Kosova'ya ulaştı. Uçağımızı Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı, Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Kosova Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Priştine Büyükelçimiz Çağrı Sakar karşıladı. pic.twitter.com/8exS3nrSC4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2020

Dimitrov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen, içinde 50 bin adet maske, bin adet tulum ve bin adet Kovid-19 testi içeren yardımların üstünde, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır; Karanlığın ardında nice güneşler vardır' şeklinde çok güzel bir mesaj bulunuyor." dedi.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PENDAROVSKİ'YE MEKTUP

Yardımlardan dolayı teşekkür eden Dimitrov, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanımız (Stevo) Pendarovski'ye gönderdiği mektupta ki onun adına da bu yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum; NATO'ya üyeliğimiz ve Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı gibi elde ettiğimiz başarılardan dolayı bizleri tebrik etti ve şunları ifade etti: Dostumuz ve şimdi müttefikimiz olan sizlerin tekrardan çok yakında huzur ve sağlık içinde yaşamanızı temenni ediyorum."