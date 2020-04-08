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    • 08.04.2020 18:47
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    Son dakika: : 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan 4 /'li terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi
    bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan 4 /'li terörist etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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