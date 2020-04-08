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    : 'ten 'ta nokta ! Mavi kategorideki Fadıl Ekinci etkisiz hale getirildi

    haberine göre 'in nokta uyla, 'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist Fadıl Ekinci, Zap'ta etkisiz hale getirildi.

    MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

    'in nokta uyla, 'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist Fadıl Ekinci, Zap'ta etkisiz hale getirildi.


    *Fadıl Ekinci

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