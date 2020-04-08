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    • 08.04.2020 18:22
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    Son dakika: 'tan getirilen 250 Türk vatandaşı, 'deki KYK yurduna yerleştirildi

    Son dakika haberi! 'tan gelen Türk işçi ile iş adamlarından oluşan 250 kişi, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.

    Irak'tan 250 Türk vatandaşı, KYK yurduna yerleştirildi

    'tan gelen Türk işçi ile iş adamlarından oluşan 250 kişi, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.

    Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na gelen vatandaşlar ilk kontrollerinin ardından otobüslerle Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta kalacak 250 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Karantinaya alınanlar için sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.

    Misafir edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçları Eskişehir Valiliğince karşılanacak.

    Öte yandan aynı havalimanına gelen 17 vatandaş da yurda yerleştirilmek üzere Kütahya'ya gönderildi.

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