Milli Savunma Bakanlığından yapıan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
KARARLILIK VURGUSU
Bakanlık, "Operasyonlarımız aralıksız devam edecek." vurgusunda bulundu.
KARARLILIK VURGUSU
Bakanlık, "Operasyonlarımız aralıksız devam edecek." vurgusunda bulundu.
Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/bo5cBMPZEE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2020
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