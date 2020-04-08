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    • 08.04.2020 09:03
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    Son dakika: kuzeyi Haftanin bölgesine hava harekatı! 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... : kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

    Irak kuzeyi Haftanin bölgesine hava harekatı!
    Milli Savunma Bakanlığından yapıan açıklamaya göre, kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

    KARARLILIK VURGUSU
    Bakanlık, "Operasyonlarımız aralıksız devam edecek." vurgusunda bulundu.


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