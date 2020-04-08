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    • 08.04.2020 09:05
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    'da "ben ım senin ederin kaç para?" diyerek le tartışan kişi hakkında flaş gelişme

    Son dakika haberi... 'da yol kontrolü sırasında kendisini olarak tanıtarak ve mukavemet eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Tabip yarbay olduğu öğrenilen kişinin İstanbul’da bir hastanede görev yaptığı belirlendi. Şahsın, polise, “Kaç gömlek var aramızda? Maaşın kaç para, ederin kaç para?” diyerek hakaret etmesi tepki toplamıştı.


    'da yol kontrolü yapan ekipleri, 31 Mart gecesi İstanbul'dan Balıkesir istikametine giden özel aracı durdurdu. Araçtaki kişi "Ben yarbayım kardeşim, benimle konuşurken dikkatli olacaksın" diyerek polislere kimlik göstermek istemedi. Çıkan tartışma sırasında, "Yarbay olman bizi ilgilendirmiyor" diyen polislere, "Ne demek benim yarbay olmam ilgilendirmiyor?" karşılığını verdi.



    Emniyet mensubunun "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabı üzerine "Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye? Orada böyle konuşabilir misin?" diye sesini yükseltti. "Benim yanımda sesini çıkartma, yarbayım ben" diye bağıran kişi, tartışmaya devam ettiği polise, "Kaç gömlek var aramızda? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" diyerek etti, sonra da olay yerinden ayrıldı.



    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Polis ekipleri görev başında kendileriyle tartışan ve hakaret eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hürriyet'in haberine göre 'Tabip ' olduğu belirlenen kişinin İstanbul'da bir hastanede görev yaptığı belirlendi. Bursa Valiliği de bir açıklamayla polise görevi başında mukavemet eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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