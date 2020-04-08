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    • 08.04.2020 09:16
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    te yeni tehlike! Sakın saçınıza dokunmayın!

    İlk olarak ’de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip dünyada 75 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs hakkında yeni bir tehlike daha ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, “Eğer hasta bir kişinin salgıları saçınıza gelmiş ve siz saçınıza elledikten sonra elinizi yüzünüze götürürseniz virüs bulaşabilir” ifadelerini kullandı.

    Koronavirüste yeni tehlike! Sakın bunu yapmayın!

    Prof. Eyüpoğlu virüs nedeniyle elbiselerin yıkanmasına da değindi. ün cansız yüzeyde uzun süre canlı kalamadığını belirten Eyüpoğlu, kısa süre giyilen elbiselerin yıkanmasına gerek olmadığını, havalandırıldıktan sonra tekrar giyilebileceğini söyledi. Eyüpoğlu, "Sık yıkanmak ve giysileri sık yıkamak temel hijyen nedeniyle önemlidir" uyarısında bulundu.

    YENİ KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Öte yandan King's College araştırmacıları, uzmanların hastalığı daha iyi anlamasına ve savaşmasına yardımcı olmak i olası belirtileri hakkında bilgi toplamak istediler.

    Buna göre;

    % 53 yorgunluk veya halsizlik yaşadıklarını söyledi.

    % 29 inatçı öksürük

    % 28 nefes darlığı

    % 18 koku veya tat alma duyusu kaybı

    % 10.5'i ateşten muzdaripti

    Koronavirüs enfeksiyonu pozitif bir testle doğrulananlar arasında, beşte üçü (% 59) koku veya tat kaybı olduğunu bildirdi.

    Peki dikkat edilmesi gereken temel semptomlara koku ve tat kaybı eklenmelidir mi?
    Uzmanlar henüz yeterli kanıt olmadığını bildiriyor. Bu nedenle Halk Sağlığı İngiltere ve Dünya Sağlık Örgütü bu semptomları corona virüsü belirtilerinin bulunduğu listeye eklemedi.

    Kulak, Burun ve Boğaz doktorlarını temsil eden ENT UK, bazı koronavirüs hastalarının bunları semptom olarak bildirebilmesinin şaşırtıcı olmadığını, ancak Covid-19'a özgü olmadığını düşünüyor. Bazı araştırmacılar ise koku ve tat kaybının, kendi başlarına değil, öksürük ve ateş gibi diğer önemli şeylerin yanı sıra, ekstra semptomlar olabileceğini söylüyorlar.

    Baş araştırmacı Prof Tim Spector yaptığı açıklamada;

    "Diğer semptomlarla birleştiğinde, koku ve tat kaybı olan kişilerin verilerimize göre Covid-19 olasılığı üç kat daha fazla gibi görünüyor ve bu nedenle kendi kendilerini izole etmeleri büyük önem taşıyor " ifadelerini kullanıyor.

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