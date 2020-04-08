Prof. Eyüpoğlu virüs nedeniyle elbiselerin yıkanmasına da değindi. Koronavirüsün cansız yüzeyde uzun süre canlı kalamadığını belirten Eyüpoğlu, kısa süre giyilen elbiselerin yıkanmasına gerek olmadığını, havalandırıldıktan sonra tekrar giyilebileceğini söyledi. Eyüpoğlu, "Sık yıkanmak ve giysileri sık yıkamak temel hijyen nedeniyle önemlidir" uyarısında bulundu.

YENİ KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan King's College araştırmacıları, uzmanların hastalığı daha iyi anlamasına ve savaşmasına yardımcı olmak için olası corona virüs belirtileri hakkında bilgi toplamak istediler.

Buna göre;

% 53 yorgunluk veya halsizlik yaşadıklarını söyledi.

% 29 inatçı öksürük

% 28 nefes darlığı

% 18 koku veya tat alma duyusu kaybı

% 10.5'i ateşten muzdaripti

Koronavirüs enfeksiyonu pozitif bir testle doğrulananlar arasında, beşte üçü (% 59) koku veya tat kaybı olduğunu bildirdi.

Peki dikkat edilmesi gereken temel semptomlara koku ve tat kaybı eklenmelidir mi?

Uzmanlar henüz yeterli kanıt olmadığını bildiriyor. Bu nedenle Halk Sağlığı İngiltere ve Dünya Sağlık Örgütü bu semptomları corona virüsü belirtilerinin bulunduğu listeye eklemedi.

Kulak, Burun ve Boğaz doktorlarını temsil eden ENT UK, bazı koronavirüs hastalarının bunları semptom olarak bildirebilmesinin şaşırtıcı olmadığını, ancak Covid-19'a özgü olmadığını düşünüyor. Bazı araştırmacılar ise koku ve tat kaybının, kendi başlarına değil, öksürük ve ateş gibi diğer önemli şeylerin yanı sıra, ekstra semptomlar olabileceğini söylüyorlar.

Baş araştırmacı Prof Tim Spector yaptığı açıklamada;

"Diğer semptomlarla birleştiğinde, koku ve tat kaybı olan kişilerin verilerimize göre Covid-19 olasılığı üç kat daha fazla gibi görünüyor ve bu nedenle kendi kendilerini izole etmeleri büyük önem taşıyor " ifadelerini kullanıyor.