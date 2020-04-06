Bugünkü
Takvim

Son dakika: 5 'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... : kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 06.04.2020 09:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.04.2020 09:04
ABONE OL
Irak kuzeyine hava harekatı!
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: 5 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri