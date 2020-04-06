Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/l5Ue3UGx5k— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2020
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