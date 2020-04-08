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    • 08.04.2020 19:04
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    Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısı!

    Aralarında akademisyen, memur sendika başkanları, sanatçı ve gazetecilerin de bulunduğu bir grup; Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 sivilin şehid olması üzerine harekete geçti ve “Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısında bulundu.

    PKK'nin sivil katliamlarına kınama çağrısı
    Aralarında akademisyen, memur sendika başkanları, sanatçı ve gazetecilerin de bulunduğu bir grup; Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 sivilin şehid olması üzerine harekete geçti ve Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısında bulundu
    PKK terör örgütünün işçi katliamlarının eleştirildiği bildiride; "İnsan hayatına kasteden terörün bir an önce durmasını istiyoruz. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. İnsan hayatı kurtarmaya odaklanıldığı böyle bir dönemde cinayet şebekesi olan PKK terör örgütünün katliamlarına tüm kesimlere ses çıkarmaya ve tepki göstermeye davet ediyoruz" denildi.

    "TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, EMEKÇİ VE SİVİL KATLİAMLARINI SÜRDÜRMEKTE"
    Akademisyenler ve gazetecilerin imzaladığı; "Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısı" başlıklı bildiride şöyle denildi:

    "Tüm Dünya Kovid-19 nedeniyle insan hayatı kurtarma mücadelesi verirken, insan öldürmeye programlanmış terör örgütü PKK kanlı yüzünü göstermeye devam ediyor. Tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal kesimlerin dayanışma göstererek insan hayatı kurtarmak ve insan hayatı kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için çabalarken terör örgütü PKK, emekçi ve sivil katliamlarını sürdürmektedir."

    "PKK'LI TERÖRİSTLERİN ÖNCEDEN YERLEŞTİRDİĞİ EL YAPIMI PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ SONUCU 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU"
    "3 Nisan 2020 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşaatta çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 27 yaşındaki Mazlum Gözenoğlu katledilmişti. 8 Nisan 2020 tarihinde ise Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. İlçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 işçi şehit oldu."
    "Terör örgütü PKK bölgede öğretmenleri, sivil siyasetçileri, güvenlik güçlerini, şantiyelerde çalışan işçileri, hayvanlarını otlatmaya götüren vatandaşları ve kendi gibi düşünmeyen her kesimi hedef almaktadır. PKK, kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların temel haklarını ortadan kaldırmaktadır."

    "SOKAK SOKAK GEZEREK MEGAFONLA ORTALIĞA FİTNE SAÇAN SÖZDE VEKİLLER ÖZDE ÖRGÜTÇÜLER ORTAYA ÇIKTI"
    "Dayanışmanın en fazla olması gereken bu dönemde bile bir takım fırsatçılar türemesine şaşırmıyoruz. Etnik kimlik üzerinden ırkçılık yapan sözde milletvekilleri ve siyasetçiler gördük. Sokak sokak gezerek megafonla ortalığa fitne saçan sözde vekiller özde örgütçüler ortaya çıktı. Bu dönemde fırsatçılık yaparak millete korku salmaya çalışan ve devlet kapasitesini zaafa uğramış olarak göstermeye çalışanları gördük. Türkiye daha önce buna benzer çok sayıda saldırıyı bertaraf ettiği gibi bununla da mücadele etme azim ve kararlığına sahiptir."

    "SİYASİ PARTİLERİ VE İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNİ PKK'YI KINAMAYA DAVET EDİYORUZ"
    "Biz aşağıda imzası olanlar; terörle mücadeleye "halk sağlığı sorunu" diyerek PKK'nın cinayetlerini görmezden gelen sendika ve meslek örgütlerini, siyasi partileri ve insan hakları örgütlerini PKK'yı kınamaya davet ediyoruz. Bu cinayetleri kınamayanların suça ortak olduklarını buradan ilan ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili her konuda yorum yapan ve çeşitli vesilelerle haksız şekilde ülkemize tepki gösteren uluslararası sendikal örgütlerin, AB Kurumlarının, ülkemizdeki elçiliklerin ve insan hakları örgütlerinin bu katliamlarını görmezden gelmelerini de kınıyoruz."

    "PKK'NIN KATLİAMLARINA KARŞI SES ÇIKARMAYA DAVET EDİYORUZ"
    "Daha önce PKK'nın katliamlarına sessiz kalan, demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden sendikaları, baroları, meslek örgütlerini, siyasi partileri, akademisyenleri, gazetecileri, sanatçıları, oyuncuları, insan hakları örgütlerini de PKK'nın katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz."

    "İnsan hayatına kasteden terörün bir an önce durmasını istiyoruz. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. İnsan hayatı kurtarmaya odaklanıldığı böyle bir dönemde cinayet şebekesi olan PKK terör örgütünün katliamlarına tüm kesimlere ses çıkarmaya ve tepki göstermeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
    "Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısı" başlıklı bildiriye imza atanlar:
    Ali Yalçın, Memur-Sen/Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı
    Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü
    Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
    Prof. Dr. Birol Akgün, Öğretim Üyesi
    Dr. Murat Yılmaz, Siyaset Bilimci
    Tarkan Zengin, Çalışma Hayatı Uzmanı
    Fadime Özkan, Gazeteci, Star
    Prof. Dr. Fırat Purtaş, Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi
    Prof. Dr. Edibe Sözen, Öğretim Üyesi
    Dr. Arda Akçiçek, Siyaset Bilimci
    Prof. Dr. Mehmet Şahin, Siyaset Bilimci
    Prof. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Rektörü
    Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni
    Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
    Dr. Yakup Ömeroğlu, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı
    Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi
    Prof. Dr. Selim Coşkun Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF Dekanı
    Settar Aslan, Öz Orman-İş Genel Başkanı
    Levent Uslu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı
    İlhami Mısırlıoğlu, Gazeteci-Yazar
    Doç.Dr. Cahit Bağcı, Türkiye Maarif Vakfı
    Prof.Dr. Cihad Demirli, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Öğretim Üyesi
    Av. Dr. Mehmet Sarı, TÜRKAD Başkanı
    Ersin Çelik, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü
    S. Burhanettin Kapusuzoğlu, Yazar
    Dr. Can Ceylan, Medipol Üniversitesi, Öğretim Üyesi
    Ümit Gülbüz Ceylan, Yeni Birlik Gazetesi Yazarı
    Halime Kökce, Gazeteci, Star Gazetesi
    Av. Ahmet Akcan, Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri
    Av. Necati Ceylan, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri
    Kürşat Birinci, Siyaset Bilimci
    Merve Şebnem Oruç Gazeteci
    Mustafa Çöl, Sandıklı Belediye Başkanı
    Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesi Rektörü
    Dr. Oğuzhan Bilgin, Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi, Öğretim Üyesi
    Hüseyin Sermet Devlet Sanatçısı
    Prof. Dr. Salih Yılmaz, Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü
    Prof. Dr. Erol Göka, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
    Yusuf Alabarda , Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi
    Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Üyesi
    Jale Söz, Makina mühendisi
    Dr. Selim Çınaroğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Öğretim Üyesi
    Cengiz Er, Superhaber Genel Koordinatörü
    Dr. Nergis Dama, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
    Güldalı Coşkun, Yazar
    Dr. Ferit Önder, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Öğretim Üyesi
    Hale Kaplan Öz, Gazeteci, Star Gazetesi
    Aziz Kaya, Dişhekimi
    Sadullah Özcan , Gazeteci-Yazar
    Mehmet Akbacak, Emekli Öğretmen
    Ali K. Metin, Yazar


    KENAN KIRAN / SABAH


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