Aralarında akademisyen, memur sendika başkanları, sanatçı ve gazetecilerin de bulunduğu bir grup; Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 sivilin şehid olması üzerine harekete geçti ve Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısında bulundu



PKK terör örgütünün işçi katliamlarının eleştirildiği bildiride; "İnsan hayatına kasteden terörün bir an önce durmasını istiyoruz. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. İnsan hayatı kurtarmaya odaklanıldığı böyle bir dönemde cinayet şebekesi olan PKK terör örgütünün katliamlarına tüm kesimlere ses çıkarmaya ve tepki göstermeye davet ediyoruz" denildi.



"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, EMEKÇİ VE SİVİL KATLİAMLARINI SÜRDÜRMEKTE"

Akademisyenler ve gazetecilerin imzaladığı; "Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısı" başlıklı bildiride şöyle denildi:



"Tüm Dünya Kovid-19 nedeniyle insan hayatı kurtarma mücadelesi verirken, insan öldürmeye programlanmış terör örgütü PKK kanlı yüzünü göstermeye devam ediyor. Tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal kesimlerin dayanışma göstererek insan hayatı kurtarmak ve insan hayatı kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için çabalarken terör örgütü PKK, emekçi ve sivil katliamlarını sürdürmektedir."



"PKK'LI TERÖRİSTLERİN ÖNCEDEN YERLEŞTİRDİĞİ EL YAPIMI PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ SONUCU 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU"

"3 Nisan 2020 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşaatta çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 27 yaşındaki Mazlum Gözenoğlu katledilmişti. 8 Nisan 2020 tarihinde ise Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. İlçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 işçi şehit oldu."



"Terör örgütü PKK bölgede öğretmenleri, sivil siyasetçileri, güvenlik güçlerini, şantiyelerde çalışan işçileri, hayvanlarını otlatmaya götüren vatandaşları ve kendi gibi düşünmeyen her kesimi hedef almaktadır. PKK, kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların temel haklarını ortadan kaldırmaktadır."



"SOKAK SOKAK GEZEREK MEGAFONLA ORTALIĞA FİTNE SAÇAN SÖZDE VEKİLLER ÖZDE ÖRGÜTÇÜLER ORTAYA ÇIKTI"

"Dayanışmanın en fazla olması gereken bu dönemde bile bir takım fırsatçılar türemesine şaşırmıyoruz. Etnik kimlik üzerinden ırkçılık yapan sözde milletvekilleri ve siyasetçiler gördük. Sokak sokak gezerek megafonla ortalığa fitne saçan sözde vekiller özde örgütçüler ortaya çıktı. Bu dönemde fırsatçılık yaparak millete korku salmaya çalışan ve devlet kapasitesini zaafa uğramış olarak göstermeye çalışanları gördük. Türkiye daha önce buna benzer çok sayıda saldırıyı bertaraf ettiği gibi bununla da mücadele etme azim ve kararlığına sahiptir."



"SİYASİ PARTİLERİ VE İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNİ PKK'YI KINAMAYA DAVET EDİYORUZ"