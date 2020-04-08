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    • 08.04.2020 08:48
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    Son dakika: 'da kaçak üretilen 30 bin ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'da bir depoya düzenlenen baskında 30 bin kaçak ele geçirildi. Öte yandan, üretimi yapan kişiler hakkında 'Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

    Maske kaçakçılarına şok!
    Yenimahalle İlçesinde kaçak üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, yapılan baskında izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.

    Öte yandan, üretimi yapan kişiler hakkında 'Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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