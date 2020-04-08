Antalya Kepez'de önceki gün akılalmaz bir olay yaşandı. Fırıncı Cihan D. ekmek almaya gelen kişiyi maskesiz olduğu için içeri almadı. Bunun üzerine müşteri olay çıkardı. Birkaç dakika sonra da adam toplayıp, fırının kapısına dayandı. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, Cihan D, güçlükle kendini işyerinin içine attı. Hızını alamayan şüphelilerden biri otomobilinden aldığı sopa ile fırının içine daldı. Saldırganlar personellerin araya girmesine rağmen işyeri sahibinin üstüne saldırdı. Bacağına küçük bir bıçak yarası aldığını fark eden Cihan D. hastaneye kaldırıldı.
İşletme sahibi Nihat Bayır, saldırganlara tepki gösterdi.
'ZATEN ÇOK AZ İNSANIZ'
Kavgaya karışan 5 kişiye, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Vali Karaloğlu, "Zaten çok az insanız sokakta. Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar, ona şaşmak lazım" dedi.
İşletme sahibi Nihat Bayır, saldırganlara tepki gösterdi.
'ZATEN ÇOK AZ İNSANIZ'
Kavgaya karışan 5 kişiye, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Vali Karaloğlu, "Zaten çok az insanız sokakta. Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar, ona şaşmak lazım" dedi.
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