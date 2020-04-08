Kovid-19 yasaklarına uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara para cezası kesildi

Öldüren virüs Corona, tüm dünyaya yayıldı. İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü ülkemizde hasta sayısı 10 bin 217'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 649'a çıktı. Salgın nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. Polis ekipleri, dün denetim yaptı. Kurala uyanlar kadar, aldırmayanlar da vardı. İstanbul Beyoğlu'nda 70 yaşlarındaki bir adamın koltuk değnekleriyle dışarıda olması şaşkınlık yarattı! Yürümekte ve konuşmakta zorlanan yaşlı adamı polis ekipleri evine bıraktı.
MÜSAADE ETMEYİN
POLİS ekipleri, yaşlı amcayı evine bıraktı. Oğluna, 65 yaş ve üstüne gelen yasağı hatırlattı. "Dışarı çıkmasına müsaade
EVİNİZDE KALIN
VİRÜS önlemleri kapsamında, denetimler artırıldı. Dün İstanbul sahilinde oturan iki arkadaşa ekipler eve gidin çağrısı yaptı. Gençlerin ise rahat tavırlarla "İçeceklerimizi bitirip eve gideceğiz" demesi dikkatlerden kaçmadı.
KOMİK SAVUNMA
İstanbul Sultangazi'de dün 20 yaşından küçük iki arkadaş sokağa çıktı. Polise yakalandı. Para cezası uygulanan ikili, yasaktan haberleri olmadığını söyledi.
PROBLEM BÜYÜK
İstanbul Beyoğlu'nda 17 yaşındaki bir genç, polis ekiplerinin denetimine takıldı. İşi olduğu için dışarı çıktığını söyleyen genç, kendisine ceza
yazılacağını öğrenince "Problem değil" savunması yaptı.
BABAM GÖRMESİN
Kahramanmaraş'ta 19 yaşındaki S.Y. dün yasak olmasına rağmen sokağa çıktı. Polise yakalandı. 392 lira caze yazılınca "Babam görecek cezayı" diye dert yahdı.
SPORUN SIRASI MI?
İstanbul Bostancı Sahili'nde yürüyüş yapan Hülya Tanrıyaşükür, "Sporcunun dışarı çıkması zaruri ihtiyacıdır" dedi.
ISSIZ İSTANBUL...
Yasağa uymayanlar kadar dikkate alanlar da vardı. Milyonlarca İstanbullu, dün uyarıları dinleyip evinde kaldı. İstanbul'un harika manzarasının tadını, kuşlar çıkardı.
MUCİZE ÇİFT
CORONA'YLA mücadelede güzel haber Ankara'dan geldi. 80 ve 89 yaşlarındaki evli çift, 13 günlük tedavinin ardından virüsü yendi. Çin'den getirilen ilaçlarla tedavi edilen ikili dün hastane çalışanlarının alkışlarıyla eve gönderildi.
SAĞLIĞIMIZLA OYNUYORLAR
CORONA önlemleri kapsamında, market ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Fırsatçılar da harekete geçti. Dün İstanbul Sultangazi'deki semt pazarında nano maske olarak bilinen siyah maskelerinin 5 liraya satılması tepki çekti. Bir satıcı, günde 500 lira kazandığını söyledi.
İŞİN ASLI İYİLİK
TOKAT Erbaa'da yaşayan 13 yaşındaki Aslı Tombaş, Türkiye'yi duygulandırdı. Kumbarasında biriktirdiği 70 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.
BİRLİK MESAJI
Ahu Tuğba, virüsle mücadelede ABD'yi eleştirdi. Tüm dünyaya birlik mesajı verdi: İnsanlar birbirleriyle savaşmayı bırakmalı. Herkesin isteği tek şey sağlıkla nefes almak.
GARANTİNA!
GÜMÜŞHANE'DE yaşayan TIR şoförü Volkan Sarı, virüsten korunmak için kamyon kasasını eve dönüştürmeye karar verdi. 5 kişilik yatak, mutfak dolabı, fırınlı soba ve su tankının yer aldığı kasada ailesiyle birlikte karantinada olduğunu söyledi.
ÇELİK'TEN SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete sert tepki gösterdi. "Milli Dayanışma Kampanyası'na kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var. Bu, kötülük zihniyetidir. Bu, yıkım siyasetidir" dedi.
Bakanlıklara virüs revizyonu
AB'DE İLAÇ KITLIĞI BAŞLADI
CORONVİRÜS karşısında sağlık sistemi çökme noktasına gelen Avrupa'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bazı AB üyesi ülkelerde Covid- 19 hastaları için kullanılan ilaçlarda kıtlık yaşanmaya başladığını bildirdi.
TEDBİRSİZLERE 1.8 MİLYON CEZA
İSTANBUL'DA Coronavirüs tedbirlerine kapsamında yapılan son 11 günlük denetimlerde, kurallara uymayan 2 bin 478 kişiye 1 milyon 811 bin 842 lira idari para cezası kesildi. Yapılan denetimlerde 48 aracında trafikten men edildiği belirtildi.
YÖK'TEN AÇIKLAMA
YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerine müjdeyi verdi: Öğrencilerimizin uygulama çalışmalarındaki eksiklikler 'ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilecek."
CORONAVİRÜS ile mücadelede, daha etkin bir çalışma için bakanlık revizyonuna gidilecek. Daha önce aynı çatı altında bulunan Sağlık ve Gıda konuları birbirinden ayrılacak. Sosyal Politikalar Kurulu ise Sağlık Kurulu ile birleştirilecek.
Hasan AY
MÜSAADE ETMEYİN
POLİS ekipleri, yaşlı amcayı evine bıraktı. Oğluna, 65 yaş ve üstüne gelen yasağı hatırlattı. "Dışarı çıkmasına müsaade
EVİNİZDE KALIN
VİRÜS önlemleri kapsamında, denetimler artırıldı. Dün İstanbul sahilinde oturan iki arkadaşa ekipler eve gidin çağrısı yaptı. Gençlerin ise rahat tavırlarla "İçeceklerimizi bitirip eve gideceğiz" demesi dikkatlerden kaçmadı.
KOMİK SAVUNMA
İstanbul Sultangazi'de dün 20 yaşından küçük iki arkadaş sokağa çıktı. Polise yakalandı. Para cezası uygulanan ikili, yasaktan haberleri olmadığını söyledi.
PROBLEM BÜYÜK
İstanbul Beyoğlu'nda 17 yaşındaki bir genç, polis ekiplerinin denetimine takıldı. İşi olduğu için dışarı çıktığını söyleyen genç, kendisine ceza
yazılacağını öğrenince "Problem değil" savunması yaptı.
BABAM GÖRMESİN
Kahramanmaraş'ta 19 yaşındaki S.Y. dün yasak olmasına rağmen sokağa çıktı. Polise yakalandı. 392 lira caze yazılınca "Babam görecek cezayı" diye dert yahdı.
SPORUN SIRASI MI?
İstanbul Bostancı Sahili'nde yürüyüş yapan Hülya Tanrıyaşükür, "Sporcunun dışarı çıkması zaruri ihtiyacıdır" dedi.
ISSIZ İSTANBUL...
Yasağa uymayanlar kadar dikkate alanlar da vardı. Milyonlarca İstanbullu, dün uyarıları dinleyip evinde kaldı. İstanbul'un harika manzarasının tadını, kuşlar çıkardı.
MUCİZE ÇİFT
CORONA'YLA mücadelede güzel haber Ankara'dan geldi. 80 ve 89 yaşlarındaki evli çift, 13 günlük tedavinin ardından virüsü yendi. Çin'den getirilen ilaçlarla tedavi edilen ikili dün hastane çalışanlarının alkışlarıyla eve gönderildi.
SAĞLIĞIMIZLA OYNUYORLAR
CORONA önlemleri kapsamında, market ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Fırsatçılar da harekete geçti. Dün İstanbul Sultangazi'deki semt pazarında nano maske olarak bilinen siyah maskelerinin 5 liraya satılması tepki çekti. Bir satıcı, günde 500 lira kazandığını söyledi.
İŞİN ASLI İYİLİK
TOKAT Erbaa'da yaşayan 13 yaşındaki Aslı Tombaş, Türkiye'yi duygulandırdı. Kumbarasında biriktirdiği 70 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.
BİRLİK MESAJI
Ahu Tuğba, virüsle mücadelede ABD'yi eleştirdi. Tüm dünyaya birlik mesajı verdi: İnsanlar birbirleriyle savaşmayı bırakmalı. Herkesin isteği tek şey sağlıkla nefes almak.
GARANTİNA!
GÜMÜŞHANE'DE yaşayan TIR şoförü Volkan Sarı, virüsten korunmak için kamyon kasasını eve dönüştürmeye karar verdi. 5 kişilik yatak, mutfak dolabı, fırınlı soba ve su tankının yer aldığı kasada ailesiyle birlikte karantinada olduğunu söyledi.
ÇELİK'TEN SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete sert tepki gösterdi. "Milli Dayanışma Kampanyası'na kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var. Bu, kötülük zihniyetidir. Bu, yıkım siyasetidir" dedi.
Bakanlıklara virüs revizyonu
AB'DE İLAÇ KITLIĞI BAŞLADI
CORONVİRÜS karşısında sağlık sistemi çökme noktasına gelen Avrupa'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bazı AB üyesi ülkelerde Covid- 19 hastaları için kullanılan ilaçlarda kıtlık yaşanmaya başladığını bildirdi.
TEDBİRSİZLERE 1.8 MİLYON CEZA
İSTANBUL'DA Coronavirüs tedbirlerine kapsamında yapılan son 11 günlük denetimlerde, kurallara uymayan 2 bin 478 kişiye 1 milyon 811 bin 842 lira idari para cezası kesildi. Yapılan denetimlerde 48 aracında trafikten men edildiği belirtildi.
YÖK'TEN AÇIKLAMA
YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerine müjdeyi verdi: Öğrencilerimizin uygulama çalışmalarındaki eksiklikler 'ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilecek."
CORONAVİRÜS ile mücadelede, daha etkin bir çalışma için bakanlık revizyonuna gidilecek. Daha önce aynı çatı altında bulunan Sağlık ve Gıda konuları birbirinden ayrılacak. Sosyal Politikalar Kurulu ise Sağlık Kurulu ile birleştirilecek.
Hasan AY
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