Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyondan fazla kişide görülen corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde ülkemizdeki son durumu açıklıyor. Bakan Koca koronavirüs vaka, vefat sayılarını ve alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından ya da canlı yayında vatandaşlara duyuruyor. Peki, 8 Nisan korona il il ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son haberler...
8 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Nisan vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
7 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?
6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ
Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.
Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:
"Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."
Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası
İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası
İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası
VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
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