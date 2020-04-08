Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyondan fazla kişide görülen corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde ülkemizdeki son durumu açıklıyor. Bakan Koca koronavirüs vaka, vefat sayılarını ve alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından ya da canlı yayında vatandaşlara duyuruyor. Peki, 8 Nisan korona il il ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son haberler...

8 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Nisan vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.

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