Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.04.2020 18:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2020 18:48
    ABONE OL

    corona virüs son açıklama! 8 Nisan korona il il ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

    8 Nisan korona il il ölü ve vaka sayısı kaç oldu? tarafından akşam saatlerinde yapılan corona virüs son durum açıklaması ve son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Dün akşam saatlerinde canlı yayında açıklama yapan Bakan Koca Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 725 olduğunu bildirilmişti. Bu kapsamda koronavirüste ülkemizdeki son vaka ve vefat sayılarını vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

    8 Nisan korona il il ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

    Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyondan fazla kişide görülen corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde ülkemizdeki son durumu açıklıyor. Bakan Koca koronavirüs vaka, vefat sayılarını ve alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından ya da canlı yayında vatandaşlara duyuruyor. Peki, 8 Nisan korona il il ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son haberler...

    8 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Nisan vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.

    CORONA VİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

    7 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

    6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

    Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.

    Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:

    "Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

    Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs son açıklama! 8 Nisan korona il il ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri