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    • 08.04.2020 19:02
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    son durum! Hangi il, ilçe, mahallelerde koronavirüs var? İstanbul, İzmir, Ankara

    son durum akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ülke genelindeki son durumu merak edenler güncel koronavirüs vaka ve vefat sayılarını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda "Hangi il, ilçe, mahallelerde koronavirüs var?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD, İran, İtalya gibi pek çok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri geliyor.

    Corona Türkiye CANLI harita son durum!

    Corona Türkiye canlı harita son durum! Hangi il, ilçe, mahallelerde koronavirüs var? Corona virüsü ile ilgili ülkemizdeki son durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Türkiye'de hangi il, ilçe ve mahallerde de koronavirüs vakalarının görüldüğü merak eden milyonlarca vatandaş detayları bilmek istiyor. Peki, hangi il, ilçe, mahallelerde koronavirüs var? İşte İstanbul, İzmir, Ankara'da son durum...

    8 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Nisan vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.

    CORONA VİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

    Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    7 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

    6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

    Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.

    Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:

    "Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

    İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

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