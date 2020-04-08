Corona Türkiye canlı harita son durum! Hangi il, ilçe, mahallelerde koronavirüs var? Corona virüsü ile ilgili ülkemizdeki son durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Türkiye'de hangi il, ilçe ve mahallerde de koronavirüs vakalarının görüldüğü merak eden milyonlarca vatandaş detayları bilmek istiyor. Peki, hangi il, ilçe, mahallelerde koronavirüs var? İşte İstanbul, İzmir, Ankara'da son durum...

8 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Nisan vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.

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