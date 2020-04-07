EVDE İNFAZ SİSTEMİ GELİYOR

Kanun teklifiyle geçici düzenlemelerin de öngörüldüğünü vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen bazı suçlar bakımından uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkartıyoruz. Tarihi de 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar yine bu geçici düzenlemeden de yararlanamayacaktır. Getirilen düzenleme ile iyi hal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkarılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanmaktadır. Yine bu komisyon değerlendirmelerini yaparken sadece cezaevinin içerisinde suç yapılan usulsüzlükler, hatalar yanlışlarla ilgili değil cezaevinin dışında hastane veya adliyede hükümlülerin durumlarını da ele alarak değerlendirmelerini yapmaktadır. Kadınlar, yaşlılar, hastalar ve anneler lehine de düzenlemeler öngörüyoruz. 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarda konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. İnfaz hakimliği müessesesini getiriyoruz. Görev ve yetkileri genişletiliyor hakimlerin. 1 Eylül 2020 tarihinde başlayacak infaz hakimliği mahkumiyet kesinleştikten sonra cezaevi içinde tüm süreçleri iyi hal, açığa alma gibi değerlendirmeleri infaz hakiminin kararına bağlanıyor."

Koronavirüs salgınını dikkate alarak, açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili Meclis'in alacağı geçici düzenlemeyle cezaların konutta çekilmesinin önünün açıldığını belirten Özkan, "Bunun 2 kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasının önünün açılmasına imkan veriliyor. Açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenini zaruret teşkil etmesi halinde aynı sürenin en fazla 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz" dedi.

90 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

AK Parti'li Özkan, tekliften kaç kişinin yararlanacağına ilişkin soruya ise "Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçeceklerle bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor" yanıtını verdi.

Teklifin ne zaman görüşülmeye başlanacağı da sorulan Özkan, "En geç perşembe günü Adalet Komisyonu toplanarak bu yasanın görüşmelerine başlayacak. Gelecek hafta başı itibarıyla bir farklı karar alınmazsa gelecek hafta salı günü itibarıyla Genel Kurul'da görüşmelere başlamış olacağız" diye yanıt verdi.