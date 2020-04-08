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    • 08.04.2020 Gazete
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    İnfaz yasası Meclis’te! Oturumda maskeli önlem

    90 bin mahkumun beklediği infaz yasası görülmeleri, dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. TBMM Genel Kurulu’nda da Coronavirüs önlemleri vardı. Milletvekilleri oturuma maske ile katıldı.

    İnfaz yasası Meclis’te!
    Yeni infaz yasası, dün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. 90 bin mahkumun beklediği tasarıda, kadına şiddet, cinsel istismar, terör, uyuşturucu ve cinayet suçları kapsam dışı bırakıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu infaz yasasıyla birlikte ülkemizdeki COVID-19 önlemlerine karşı cezaevlerinde de birtakım tedbirlerin alınacağını vurguladı. Yasada kapsam dışı bırakılan suçlar haricinde kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlendiğini belirten Özkan, açık cezaevlerinde kalan mahkumların iki ay ev hapsinde tutulacağını açıkladı.

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