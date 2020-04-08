İnfaz yasası Meclis’te! Oturumda maskeli önlem

infaz yasası, dün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.kadına şiddet, cinsel istismar, terör, uyuşturucu ve cinayet suçları kapsam dışı bırakıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu infaz yasasıyla birlikte ülkemizdeki COVID-19 önlemlerine karşı cezaevlerinde de birtakım tedbirlerin alınacağını vurguladı. Yasada kapsam dışı bırakılan suçlar haricinde kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlendiğini belirten Özkan, açık cezaevlerinde kalan mahkumların iki ay ev hapsinde tutulacağını açıkladı.