İnfaz yasası Meclis’te! Oturumda maskeli önlem

Yeni infaz yasası, dün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. 90 bin mahkumun beklediği tasarıda, kadına şiddet, cinsel istismar, terör, uyuşturucu ve cinayet suçları kapsam dışı bırakıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu infaz yasasıyla birlikte ülkemizdeki COVID-19 önlemlerine karşı cezaevlerinde de birtakım tedbirlerin alınacağını vurguladı. Yasada kapsam dışı bırakılan suçlar haricinde kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlendiğini belirten Özkan, açık cezaevlerinde kalan mahkumların iki ay ev hapsinde tutulacağını açıkladı.
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