Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Rahmet-i Rahman'ın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2020
Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/sTzKzEZslc
Erdoğan, iletisinde Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır." ifadelerini içeren 4. ayetinin yer aldığı görseli de paylaştı.
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