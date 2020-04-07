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    • 07.04.2020 22:23
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan mesajı

    Son dakika haberine göre, Başkan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'ne ilişkin bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Berat Gecesi’nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. " dedi.

    Başkan Erdoğan'dan Berat Gecesi mesajı

    Türkiye Cumhurbaşkanı , Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Rahmet-i Rahman'ın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.



    Erdoğan, iletisinde Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır." ifadelerini içeren 4. ayetinin yer aldığı görseli de paylaştı.



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