Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Rahmet-i Rahman'ın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.



Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/sTzKzEZslc — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2020

Erdoğan, iletisinde Duhan Suresi'ninifadelerini içeren 4. ayetinin yer aldığı görseli de paylaştı.





