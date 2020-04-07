e-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır sorusu araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dağıtılacak olan ücretsiz maskeler için başvurular dün alınmaya başlandı. e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak olan başvurular hakkındaki son detaylar merak konusu oldu. Alınan karar doğrultusunda 20 yaş altı vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağından ötürü ücretsiz maske hizmetinden faydalanamayacak. Peki, ücretsiz maske nasıl ve nereden alınır? İşte merak edilenler...

BAŞVURULAR BAŞLADI

Başkan Erdoğan; "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır." açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor.

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