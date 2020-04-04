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    • 04.04.2020 12:36
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    Son dakika: Teröristlerin korkulu rüyası kamikaze Mini İHA KARGU-2 güvenlik güçlerine teslim edildi

    Başkanlığı, terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2’nin yeni teslimatlarının güvenlik güçlerimize yapıldığını belirtti. Üzerlerinde taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.

    KARGU-2 güvenlik güçlerine teslim edildi
    Savunma Sanayyi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldığı kaydedildi. Başkanlığı, kamikaze Mini İHA olarak da bilenen KARGU-2'lerin görüntüsünü de paylaştı.


    SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.



    PATLAYICI TAŞIYORLAR!
    Üzerlerinde taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.

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