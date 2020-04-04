Son dakika: Teröristlerin korkulu rüyası kamikaze Mini İHA KARGU-2 güvenlik güçlerine teslim edildi

Savunma Sanayyi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldığı kaydedildi. Savunma Sanayii Başkanlığı, kamikaze Mini İHA olarak da bilenen KARGU-2'lerin görüntüsünü de paylaştı.
SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.
PATLAYICI TAŞIYORLAR!
Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.
Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı. pic.twitter.com/wNCAkm0sJs— SSB (@SavunmaSanayii) April 4, 2020
SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.
PATLAYICI TAŞIYORLAR!
Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.
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