Milli Savunma Bakanı Akar, "Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor." açıklamasında bulundu.



"ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK"

Bakan Akar, "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık." dedi.



