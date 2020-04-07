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    Son dakika: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara ve dağıtımı başladı!

    Son dakika haberi... Başkan , 65 yaş üstü vatandaşlara ve dağıtılacağını açıklamıştı. Bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Başkan Erdoğan’ın mektubu da yer aldı.

    Kolonya ve maske dağıtımı başladı!

    Başkan , virüs salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz ve dağıtılacağını duyurmuştu.

    Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, bugün maske ve kolonyaların dağıtımına Sultanbeyli'de başladı.

    ERDOĞAN'IN MEKTUBU DA YER ALDI
    Maske ve kolonyalar paketlenerek adresle götürüldü. Ayrıca paketlerde Başkan Erdoğan'ın mektubu da yer aldı. Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur" ifadeleri yer aldı. Bekçiler, maske ve kolonyaları "Cumhurbaşkanının size selamı var" diyerek vatandaşlara dağıttı.

    Maske ve kolonya paketini alan bir vatandaş, "Allah ondan da sizden de yüz bin kere razı olsun" dedi.

    Başka bir vatandaş ise, "Bizleri unutmuyor, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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