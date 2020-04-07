Buna göre, maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek.

Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskelerle ilgili yaş şartı da getirildi.