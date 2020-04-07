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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 08:56
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    • 07.04.2020 09:13
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    Başkan Erdoğan talimatı vermişti! dağıtımı bugün başlıyor

    Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası başlatılan uygulamasında dağıtım bugün başlıyor. 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak olan maskeler PTT Kargo aracılığı ile kapıya kadar getirilecek.

    Erdoğan talimatı vermişti! Ücretsiz dağıtım bugün başlıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla PttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına bugün başlanıyor.

    İlk ücretsiz maskeler bugün PTT Kargo aracılığıyla dağıtılacak.

    Vatandaşın yoğun talep gösterdiği siteye bir saatte yaklaşık 5 milyon tıklanma oldu. Bunun için sistem altyapısının e-Devlet Kapısı'na taşınması kararlaştırılırken, gerekli yazılımın bugün tamamlanarak sistemin aynı adres üzerinden yeniden devreye alınacağı öğrenildi.

    Buna göre, maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek.

    Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak.

    PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskelerle ilgili yaş şartı da getirildi.

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