Roketsan nerede? Roketsan nedir, kaç yılında kuruldu?

Roketsan, kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik doğru stratejiler sayesinde Stinger konsorsiyumu gereklerini zamanında ve tam olarak yerine getirirken, ülkemize kazandırdığı yetişmiş insan gücü sayesinde transfer edilen teknolojileri özümseyerek yeni ürünlere dönüştürmeyi başarmış ve beklentilerin ötesine geçerek roket/füze alanında uzman millî bir sanayi oluşturmuştur. 1988 yılındaki kuruluş kararını takiben İskitler'de kiralık bir binada, kendilerine verilen millî görevin heyecanıyla dolu 25 kişilik çekirdek kadro ile çalışılmaya başlanmıştır. Elmadağ'da Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından Roketsan'a kiralanan yaklaşık 1.000 dönümlük arazide tesis inşa çalışmaları yürütülmüş, üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bina ve altyapı inşaatı 1991 yılında tamamlanmıştır.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, kompozit yakıtlı motor teknolojisi olmak üzere pek çok ileri teknoloji, altyapı ve deneyim Stinger Projesi ile kazanılmıştır. Kuruluş aşamasında tesis edilen Mühendislik Geliştirme bölümünde görev alan mühendisler, Stinger Projesi, iştirak edilen millî projeler ve NATO projelerinden elde ettikleri deneyim ve teknoloji altyapısını özgün ürünlerin tasarımında kullanmışlardır. 1992'de başlatılan füze tasarım altyapısı geliştirme projesinin 1995'te tamamlanmasıyla Roketsan için "tasarım odaklılık" dönemi başlamıştır. Sistem sorumlusu olma hedefiyle oluşturulan bu altyapı sayesinde, Stinger projesinin 1999 yılında tamamlanmasından önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere dünyadaki emsallerine göre çok daha gelişmiş özgün tasarım kompozit yakıtlı 11 km menzile sahip TR-107 Roketi ile 40 km menzilli TR-122 Roketi ve 122 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi T-122'nin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimleri gerçekleştirilmiştir. Bu sistem ve roketlerin 1996 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması, Roketsan ve Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir kilometre taşıdır.

Kara Kuvvetlerimizin derinlikte ateş gücünü artıracak uzun menzilli roket ve füzelerin üretilmesi amacıyla MSB tarafından 1990'lı yılların sonlarında başlatılan projelerin gerçekleştirilmesi için üretim altyapısı kuvvetlendirilmiş ve çeşitlendirilmiştir. Yeni teknolojilerin elde edildiği bu süreçte Kasırga Roket ve Silah Sistemi ile Yıldırım Füze ve Silah Sistemi TSK envanterine kazandırılmıştır.