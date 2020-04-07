Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir Medine-i Münevvere'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen 7 Nisan (14 Şaban) Salı günü vefat etti.

1950 yılında Karaman'da doğan Abid Özmen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmişti. Öğrenciliği boyunca Milli Türk Talebe Birliği teşkilatlarında çeşitli vazifelerde bulunan Abid Özmen 7 Temmuz 1974 - 3 Ağustos 1975 tarihleri arasında MTTB'nin 52. Genel Başkanı olarak vazife yapmıştı.

Abid Özmen 1978 senesinde Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretlerinin doktorluk hizmetinde bulunmak üzere gittiği Medine-i Münevere'de özel bir hastanede hekim olarak görev yapıyordu.

Abid Özmen'e Cenab-ı Hakk'tan rahmetle diliyoruz.