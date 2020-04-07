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    52. Dönem Genel Başkanı Medine-i Münevvere’de vefat etti

    Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir Medine-i Münevvere’deki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren 7 Nisan (14 Şaban) Salı günü vefat etti.

    MTTB 52. Dönem Genel Başkanı Özmen vefat etti

    Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir Medine-i Münevvere'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren (MTTB) 52. Dönem Genel Başkanı 7 Nisan (14 Şaban) Salı günü vefat etti.

    1950 yılında Karaman'da doğan Abid Özmen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmişti. Öğrenciliği boyunca Milli Türk Talebe Birliği teşkilatlarında çeşitli vazifelerde bulunan Abid Özmen 7 Temmuz 1974 - 3 Ağustos 1975 tarihleri arasında MTTB'nin 52. Genel Başkanı olarak vazife yapmıştı.

    Abid Özmen 1978 senesinde Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretlerinin doktorluk hizmetinde bulunmak üzere gittiği Medine-i Münevere'de özel bir hastanede hekim olarak görev yapıyordu.

    Abid Özmen'e Cenab-ı Hakk'tan rahmetle diliyoruz.

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