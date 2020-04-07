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    • 07.04.2020 22:48
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 7 Nisan mesajı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Koca, "Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla başlayan bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan 'ne ilişkin, "Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla başlayan bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.


    Koca, Twitter hesabından, 7 Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

    Dünya Sağlık Günü'nün Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla kutlanmaya başlandığını belirten Koca, "Bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Gelecek yıl bugün, her şey şimdikinden çok farklı olsun." çağrısı yaptı.

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