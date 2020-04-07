İstanbul'da camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi, tekbir ve salavat getirildi.

Camilere gidemeyen vatandaşlar, evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldı. Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.