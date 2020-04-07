Hatm-i Enbiya nedir?

Hatm-i Enbiya, İslam Alimlerinin Berat Kandili için özellikle önerdiği bir çeşit tesbihattır. Hatm-i Enbiya, sadece kandil gecesi değil, mübarek gün ve gecelerin bir çoğunda İslam Alimleri tarafından önerilir. Bu tesbihat genel olarak Hz.Adem, Hz. Eyyüb ve Hz. Yunus (a.s.)'ın okudukları dualar ile Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardan oluşmaktadır.

Hatm-i Enbiya nasıl yapılır?

Öncelikle 1 Fatiha-i Şerife ile 3 İhlas-ı Şerif okunmalıdır. 4 Sûre okunduktan sonra; "Eûzu billâhis-semî'ıl-alîmi mineş-şeytânir-racîm. Rabbi eûzu bike min hemezâtiş-şeyâtıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn" okunur. Sonrasında ise şu âyet-i celile okunmalıdır; -"Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Yâ eyyühellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû vettekullâhe lealleküm tüflihûn. Sadekallâhül-azıym" Sonrasında şu hatme devam edilir;

"Bismillâhir-rahmânir-rahîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alen-nebiy. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Sadekallâhül-azıym"

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa:"Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lena ve terhamnâ lenekûnenne minel-hasirîn"

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa:"Rabbi ennî messeniyed-durru ve ente erhamür-râhimîn"

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa:"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn"

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

100 defa: Salevât-ı şerîfe, okunur. Sonra duâ yapılır.