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Son dakika: 'un giriş ve çıkışında virüs denetimi devam ediyor! Polis tek tek durdurdu

Son dakika haberi... virüse karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç ’a araç giriş ve çıkışlarının durdurulmasının ardından Tuzla Otoyolu’ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi.

  • Güncel
  • 06.04.2020 09:14
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 09:17
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Polis tek tek durdurdu
Cumhurbaşkanı 'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle virüsle mücadele kapsamında belirlenen araçlar dışındaki araçların 'a giriş ve çıkışları yasaklandı.



Polis ve jandarma ekipleri Otoyolu'nda kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi.



İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar, ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi.

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