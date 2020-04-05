Son dakika: 3 İlde daha karantina! Giriş çıkışlar durduruldu

Muşta, Çinin Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında merkez Yazla, Alagün ile Bulanık İlçesinin Yazbaşı ve Korkut ilçesinin Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı.

Muş Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı. Beldenin girişinde önlem alan jandarma giriş ve çıkışlara izin vermedi.

ORDU

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi'nde, yapılan testler sonucunda corona virüs vakalarının tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallenin karantinaya alındığı belirtildi. Mahalle girişi çıkışlara kapatılırken, valilikten yapılan açıklamada,

"Bu kapsamda corona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu İli Perşembe İlçesi Ramazan Mahallesi'nde 05.04.2020 tarihinden itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılacaktır'' denildi.

Öte yandan 2 Nisan'da Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisi de 15 gün karantinaya alınmıştı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Bozyer Mahallesi'nin Taştepe mezrasında karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede jandarma ekiplerince önlem alındı.

KOCAELİ'DE GEÇİŞİN ENGELLENMESİ İÇİN TOPRAK KOYULDU

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Karamürsel ilçesinde kentin Bursa'nın İznik ilçesi ile bağlantısını sağlayan mahalle yollarında tedbirler alındı.

Tedbirler kapsamında, İznik'e giriş çıkışları önlemek için Senaiye, Kadriye, Tahtalı, Fulacık ve Semetler mahallelerindeki yollar toprakla kapatıldı.

Karamürsel ve İznik sınırında yer alan Kızderbent Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında ise jandarma ekipleri tarafından yalnızca izin belgesi bulunan araçların geçişine izin veriliyor.