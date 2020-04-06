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Son dakika: 'dan 'yle ilgili dikkat çeken koronavirüs raporu

’de ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtaları etkisi altına alan koronavirüs hayatı durma noktasına getirdi. Şu ana kadar 70 bine yakın kişi koronavirüsten hayatını kaybederken 1 milyonu aşkın kişi ise virüsle mücadele ediyor. Uzmanlar koronavirüsün damlacık ile bulaştığını ve bu yüzden sosyal mesafe kapsamında toplu alanlara girilmemesi gerektiğini açıkladı. dünyanın gündemini değiştiren koronavirüs hakkında dikkat çeken bir rapor hazırladı. İnsanlığın yaşam tarihini değiştiren koronavirüs hakkında Google tarafından hazırlanan raporda ile birlikte 130 ülke yer alıyor. İşte detaylar…

  • Güncel
  • 06.04.2020 09:35
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 09:41
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Koronavirüs dünyayı nereden nereye getirdi? Aylar önce kimse bu kadarını tahmin bile edemiyordu. İnsanlık büyük bir sınav veriyor. Bu sınav da hayatımızı baştan sona değiştirmek üzerine kurulu. Google, koronavirüs sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.

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