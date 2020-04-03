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TÜRKİYE'DE TÜRKİYE'DE

ABD'de tedavi olmak çok pahalı. Göğüs ağrısı için hastaneye gittiğiniz de en az 20 bin dolar istiyorlar. Ama sizler çok şanslısınız. Çünkü bedava tedavi olup ilaç alabiliyorsunuz. Allah devletimizden razı olsunABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu , katıldığı canlı yayında Türkiye 'nin sağlık sistemini övdü. Siz çok şanslısınız. Çilingiroğlu, "Ülkemle gurur duyuyorum" dedi.salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, ekonomiler ve sağlık sistemleri çöktü. Milyonlarca kişi işsiz kaldı. İnsanlar maddi geçim zorluğu ile hastanelere gitmekte güçlük çekiyor. Özellikle ABD'de pahalı sağlık sistemi hastalara zor günler yaşatıyor.



ABD'de yaşayan Türk Profesör Mehmet Çilingiroğlu bir canlı yayına katıldı. Şunları aktardı: "33 milyona yakın Amerikalı işini kaybetti. Bunların depresyonu var, bunların ilaçlarını nasıl alacağı var. Siz Türkiye'desiniz, çok şanslısınız. Gene ülkemizde 50 lira veriyorsun SGK oluyorsun hiç çalışmasan. Devletimizden Allah bin kere razı olsun, yönetimimizden bin kere razı olsun. Amerika'da bir ilaç almak ne kadar pahalı? Bir hastaneye gidiyorsunuz göğüs ağrısı için 20 bin dolar. Zaten adam evinin kirasını ödeyemiyor, hasta gidip ilacını alamıyor."

ABD'de sosyal tesislerde büyük problemler yaşanıyor. Ülkede evsiz vatandaşların açık otoparklarda karantinaya alınması büyük yankı uyandırdı.