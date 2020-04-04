Bugünkü
Takvim

Son dakika: Prof. Dr. : Şehir hastaneleri iyi ki yapılmış

Son dakika haberi... Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Prof. Dr. , "Dünya koronavirüse gafil avlandı. İspanya, İtalya, Amerika, Almanya hepsi çuvalladı. Sağlık sistemleri içler acısı. Şehir hastanelerimizin benzeri Avrupa'da yok. Avrupa'nın da en büyüğü." dedi.

  • Güncel
  • 04.04.2020 07:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.04.2020 07:43
ABONE OL
Şehir hastaneleri iyi ki yapılmış
ABD'de UTHSCSA, California, Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Girişimsel ve Yapısal Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , çok özel açıklamalarda bulundu:



* Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'muz mükemmel işler yapıyor. Cumhurbaşkanımız da çok önemli kararlar aldı bu süreçte. Şehir hastanelerimizin benzeri Avrupa'da yok. Mesela İkitelli Şehir Hastanesi sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da en büyüğü. 520 yoğun bakım ünitesi var. İçinde bulunduğumuz süreçte bunun kıymetini daha iyi anlamalıyız. Avrupa'da yeteri kadar yoğun bakım ünitesi yok. Sağlık sistemimiz çok iyi. Böbdek nakli olmam için Amerika'da 3-4 yıl beklemem gerekiyordu. Türkiye'ye geldim. Kısa sürede böbrek nakli yapıldı. Amerika'da böbrek nakli için 200 bin dolar istediler, Türkiye'de ise 10 bin dolara oldum. Normalde 50 TL para ödeyerek ve en fazla bir ay bekleyerek böbrek nakli de olabilirdim. SABAH

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Şehir hastaneleri iyi ki yapılmış
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri