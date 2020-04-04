ABD'de UTHSCSA, San Diego California, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Girişimsel ve Yapısal Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, çok özel açıklamalarda bulundu:
* Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'muz mükemmel işler yapıyor. Cumhurbaşkanımız da çok önemli kararlar aldı bu süreçte. Şehir hastanelerimizin benzeri Avrupa'da yok. Mesela İkitelli Şehir Hastanesi sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da en büyüğü. 520 yoğun bakım ünitesi var. İçinde bulunduğumuz süreçte bunun kıymetini daha iyi anlamalıyız. Avrupa'da yeteri kadar yoğun bakım ünitesi yok. Sağlık sistemimiz çok iyi. Böbdek nakli olmam için Amerika'da 3-4 yıl beklemem gerekiyordu. Türkiye'ye geldim. Kısa sürede böbrek nakli yapıldı. Amerika'da böbrek nakli için 200 bin dolar istediler, Türkiye'de ise 10 bin dolara oldum. Normalde 50 TL para ödeyerek ve en fazla bir ay bekleyerek böbrek nakli de olabilirdim. SABAH
* Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'muz mükemmel işler yapıyor. Cumhurbaşkanımız da çok önemli kararlar aldı bu süreçte. Şehir hastanelerimizin benzeri Avrupa'da yok. Mesela İkitelli Şehir Hastanesi sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da en büyüğü. 520 yoğun bakım ünitesi var. İçinde bulunduğumuz süreçte bunun kıymetini daha iyi anlamalıyız. Avrupa'da yeteri kadar yoğun bakım ünitesi yok. Sağlık sistemimiz çok iyi. Böbdek nakli olmam için Amerika'da 3-4 yıl beklemem gerekiyordu. Türkiye'ye geldim. Kısa sürede böbrek nakli yapıldı. Amerika'da böbrek nakli için 200 bin dolar istediler, Türkiye'de ise 10 bin dolara oldum. Normalde 50 TL para ödeyerek ve en fazla bir ay bekleyerek böbrek nakli de olabilirdim. SABAH
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