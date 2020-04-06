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Koronanın yayıldığı dönemde ’ya giden "gezgin" utanmadan 'ye iftira attı! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyadan yayınladığı bir video ile 'da mahsur kaldığını ve yetkililerin kendisine dönüş yapmadığını iddia eden "gezgin" 'e ülkesine dönmesi için, 'nin Sri Lanka Büyükelçiliği'nin gerekli girişimleri yaptığı ortaya çıktı. Koronavirüsün yayıldığı dönemde sırf eğlence için Sri Lanka'ya giden Sevim, utanmadan bir de Türkiye'ye iftira attı.

  • Güncel
  • 06.04.2020 12:30
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 13:05
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Utanmadan Türkiye'ye iftira attı

Koronavirüsün yayıldığı dönemde onca uyarılara rağmen 'da gezen "gezgin" , koronavirüs salgını nedeniyle 'ye uçuşların durdurulduğunu belirtip, Türk Büyükelçiliğinin kendisine Türkiye'ye dönmesi için "yardımcı olmadığını ileri sürmüş" ve paylaştığı video ile "yardım çağrısında" bulunmuştu.



KARAR GAZETESİ İFTİRAYA ORTAK OLDU!
İftiraya ortak olan Karar Gazetesi de Sevim'in Türkiye'yi hedef aldığı bu videosunu yaymıştı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! DIŞİŞLERİ: HER KONUDA YARDIMDA BULUNDUK
Konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "1 Mart'ta Sri Lanka'ya giden Murat Sevim'e, Büyükelçiliğimiz 16 Mart'tan bu yana tedbirini alıp, ülkemize dönmesi için telkinde bulunmuştu. Kendisine her konuda yardımda ve yönlendirmede bulunuldu, bulunuyor" dedi. Böylece kasıtlı olarak asılsız iddialarla Türkiye'yi hedef alan Sevim'in kendi isteğiyle ülkede kaldığı, yetkililerin uyarılarına ve çağrılarına kulak asmadığı ve tüm bunlara rağmen utanmadan ülkemize saldırdığı ortaya çıktı.



PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Bu zorlu süreçte birçok ülkeye örnek gösterilecek şekilde tedbirler alan, dünyanın dört bir yanından vatandaşlarını tahliye operasyonları yapan Türkiye'ye asılsız iddialarla iftira atan Sevim'in sosyal medya paylaşımları, onca uyarılara rağmen Sri Lanka'ya eğlence için gittiğini gösterdi.

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