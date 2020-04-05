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Son dakika: 'daki 120 bin 727 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi

Son dakika haberine göre, , Twitter’dan yaptığı paylaşımda bin TL’lik sosyal yardım alan 120 bin 727 vatandaşın maaşlarının evlerinde teslim edildiğini, evlerinde bulunmayanlar için ise yarın tekrar gidileceğini duyurdu.

  • Güncel
  • 06.04.2020 00:05
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 00:05
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120 bin 727 aileye teslim edildi

, 120 bin 727 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.


Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 1000 lira sosyal yardım ve 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alan; İstanbul'daki 120 bin 727 vatandaşımızın maaşlarını evlerinde teslim ettik. Evlerinde bulamadığımız vatandaşlarımıza yarın tekrar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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