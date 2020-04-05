İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 120 bin 727 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.
📌"Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2020
1.000₺ sosyal yardım ve 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alan;
📌İstanbul'daki 1️⃣2️⃣0️⃣ bin 7️⃣2️⃣7️⃣vatandaşımızın maaşlarını evlerinde teslim ettik.
📌Evlerinde bulamadığımız vatandaşlarımıza yarın tekrar gideceğiz.#EvindeKalİstanbul 😷
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 1000 lira sosyal yardım ve 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alan; İstanbul'daki 120 bin 727 vatandaşımızın maaşlarını evlerinde teslim ettik. Evlerinde bulamadığımız vatandaşlarımıza yarın tekrar gideceğiz." ifadelerini kullandı.
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