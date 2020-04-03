14 bankaya borcu olan vatandaşları umutlandıran son dakika haberi geldi. Kredi borçlarının ertelenmesinde faiz isteyen bankalar Meclis gündemine geldi. Mecliste yapılan açıklamalar ve dile getirilen mağduriyetler sonrası AK Parti bir açıklama yaptı. İşte o açıklama. Kredi borcu olan kişiler, yeni ayın gelmesi ve kredi ödemelerinin yaklaşmasıyla birlikte bankaların kredi erteleme şartları hakkında araştırma yapıyor. Virüs salgını nedeniyle bankalar müşterilerine birçok fırsat sağlıyor. Peki kredi erteleme nasıl yapılır? İşte, Halk-Vakıf-Ziraat Bankası-YKB-QNB-Akbank-Denizbank-TEB-İş Bankası-Garanti BBVA ve diğer tüm bankaların şartları…
HALKBANK KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?
Halkbank İnternet Şubesi'nden giriş yaptıktan sonra; Ürün > Kampanyalarım > Güncel Kampanyalar sekmesinden Bireysel Taksit Erteleme adımlarını izleyerek taksit erteleme talebinizi iletebilirsiniz.
0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak müşteri temsilcisine bağlanmadan sesli yanıt sistemimizde "Taksit Erteleme" teklifi ile talebinizi iletebilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ ERTELEME ŞARTLARI!
Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye aldığımız Ekonomiye Destek Paketi kapsamında talebiniz doğrultusunda kredinizin taksitlerini (İhtiyaç Kredisi, Taşıt Kredisi, Konut Kredisi, Ek Hesap, Kredi Kartı) 3 ay sonraya erteleyebilirsiniz.
23 Mart 2020'den önce kullandığınız Taksitli Kredilerde (İhtiyaç Kredisi, OTO, Konut) taksit ödemeleri talep edilmesi halinde 3 ay sonraya ötelenebilecektir. Öteleme sonucu vade uzatmadan kaynaklı oluşacak akdi faiz yeni ödeme planındaki taksitlere dağıtılacak olup, ayrıca Temerrüt/Gecikme Faizi alınmayacaktır. Talebinize istinaden taksitli kredilerde oluşacak yeni ödeme planının tarafınızca onaylanması sonrasında otomatik olarak güncelleme yapılacaktır.
Ek hesaplarda ise talep etmeniz durumunda öteleme döneminden sonraki ilk ay faiz tahakkuk işlemi yapılacaktır.
Kredi kartlarında ekstre erteleme talep etmeniz durumunda tüm ekstre borcunuz 3 ay sonraki ekstre dönemine ertelenebilecektir. İşlem anında kredi kartı sahiplerinin finansal koşulları onayı ile 3 ay ekstre erteleme işlemi gerçekleştirilecektir.
VAKIFBANK KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?
VakıfBank Mobil'den ve İnternet Bankacılığından "Profilim" butonuna tıklayarak "Bize Yazın" bölümünden "BİREYSEL KREDİLER- Covid-19 Kredi Taksit Erteleme Talepleri" menüsünden taksit öteleme talebinizi iletebilirsiniz.
Çağrı Merkezi'nden bağlanarak taksit öteleme talebinizi iletebilirsiniz.
Kredi kartı erteleme taleplerinizi, VakıfBank Mobil'den, İnternet Bankacılığından, Çağrı Merkezinden ve Şubelerimizden ekstre erteleme talebinizi iletebilirsiniz.
İŞ BANKASI KREDİ ERTELEME
Korona virüs salgını nedeniyle yürüttüğümüz ekonomiye destek paketi kapsamında açık ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi taksit ödemelerinizi ve kredi kartı hesap özeti borçlarınızı 3 aya kadar öteleyebilirsiniz. Ek Hesap faiz tahsil gününüzü de aynı kapsamda 3 ay sonra olacak şekilde öteleyebilirsiniz.
Taksit ödemeli bireysel kredilerinizi ötelediğinizde, öteleme dönemi sonrası, ötelemeye konu dönem üzerinden kredinin faiz oranı ile taksitler yeniden hesaplanacak ve yeni ödeme planı oluşturulacaktır. Borçlarınızın ötelenmesi durumunda dilediğiniz zaman İşCep veya İnternet Şubesi'nde yer alan "Krediler - Borç Ödeme" menüsünden borcunuzu ödeyebilirsiniz.
Öteleme taleplerinizi,
• İşCep içinde "Kampanyalar" sekmesinde veya
• isbank.com.tr İnternet Şubesi giriş kısmında
yer verilen öteleme tekliflerini kabul ederek iletebilirsiniz.
Kredi kartı hesap özetlerinizi de, İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi'nden akdi faiz oranı üzerinden 3 aya kadar erteleyebilirsiniz. Erteleme işlemlerinizi, Türk Lirası Hesap Özetleriniz için hesap kesim tarihiniz ile son ödeme tarihiniz arasında gerçekleştirebilirsiniz.
GARANTİ KREDİ ERTELEME
Garanti BBVA, Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü dönemde gerek toplum sağlığını korumak gerekse olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek üzere yeni tedbirler geliştirdi.
Bu kapsamda müşterilerine sunduğu destekler şu şekilde:
Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı,
Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma,
KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,
KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,
Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması,
Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,
Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması,
30 Nisan 2020 tarihine kadar, Garanti BBVA Mobil, İnternet Bankacılığı veya ATM'lerden yapılacak havale ve EFT işlemlerinin ücretsiz olması.
*Bireysel ve şahıs firması sahibi müşterilerimiz, İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredileri faiz oranları değişmeden 3 aya kadar taksit erteleme, 6 aya kadar vade uzatma ve Avans Hesap ekstreleri için 3 aya kadar öteleme işlemlerini, 30 Mart Pazartesi itibarıyla 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'nı veya şubelerimizi arayarak yapabilecektir.
ING KREDİ ERTELEME
Koronavirüs salgını, Türkiye dahil birçok ülkede bireyler ve toplum üzerinde geniş çaplı bir etki gösteriyor.
Bazı müşterilerimizin beklenmedik finansal sıkıntılarla karşılaşmış olabileceklerini düşünerek bu müşterilerimizin ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile bir takım uygulamaları devreye aldık.
ING'de bulunan kredisini geri ödeme hususunda zorlanan KOBİ ve ticari müşterilerimizin şubeleri ile iletişime geçmelerini rica ediyoruz.
Koronavirüs salgınından etkilenen bireysel müşterilerimize ihtiyaç, taşıt, konut kredisi taksitleri ve kredi kartı ekstre ödemeleri için 3 ay erteleme imkanı veriyoruz.
Bu uygulamadan yararlanmak isterseniz, kredinizin faiz oranı ile taksit tutarı yeniden hesaplanır ve yeni bir ödeme planı oluşturulur.
Evinizden çıkmadan ,ING Mobil-> Ödemeler -> Kredi Ödemesi sekmesinden kredileriniz için ödeme erteleme talebinde bulunabilirsiniz. Talebinizle ilgili hafta içi mesai saatlerinde sizi arayacağız.
Kredi erteleme detayları
30 Nisan 2020 tarihine kadar talepte bulunan müşterilerimizin kredilerine yönelik taksit ödemeleri, 3 ay ertelenir. (Örneğin, 15 Nisan tarihli taksitin, 15 Temmuz tarihinde ödenmesi beklenir.) Kredi süresi, aylık taksitin aynı seviyede korunması için bu doğrultuda uzatılır.
Ertelenmiş ödemelerden doğan ek faiz, yeni plandaki ilk taksit ödemesine yansıtılır. Ödeme planı yenilendiğinden, diğer taksit tutarlarınız da güncellenir.
KREDİ BORCU ERTELEYEN BANKALAR!
AKBANK
Akbank, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyecek.
Personel maaşlarını Albaraka Türk'ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlayacağını duyuran banka, müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandıracak.
ALTERNATİF BANK
Alternatif Bank, talep etmeleri halinde tüzel ve bireysel müşterilerinin, 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.
DENİZBANK
DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, koronavirüs salgınından etkilen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kar paylarını 3 ay öteleyecek.
Kovid-19'dan etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan veya bu sektörlerde müteşebbis olan bireysel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kar paylarını 3 ay erteleyecek Kuveyt Türk, salgından etkilenen tüm müşterilerin ihtiyaç duyması veya talep etmesi halinde kredi kartı borçlarını 3 ay öteleyecek.
Banka, salgından etkilenen sektörlerde bulunan tüm segmentlerdeki müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ihtiyaç duymaları halinde ödemesiz dönem dahil mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılması sağlayacak.
ODEABANK
Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini ilave bir koşul istemeden 30 Haziran'a kadar öteleyecek.
Mali bünyesi olumsuz etkilenen sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüzel müşterilere, vaka bazında değerlendirme yapılarak gerekli desteği vereceğini ifade eden banka, bireysel kredi müşterilerinin, talep etmeleri halinde de 30 Nisan'a kadar gelecek taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar ertelenebilecek.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerin, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.
Banka, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ila 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlayacak.
ŞEKERBANK
Şekerbank, koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar erteleyecek.
Bireysel ve tüzel müşterilerin bozulan nakit akışlarına yönelik olarak ilave kredi taleplerini de hızlı bir şekilde değerlendirecek olan banka, sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını, talep etmeleri halinde haziran ayına kadar ötelenecek.
Banka, KOBİ'lere sunulacak "Sağlıklı Yaşam Paketi" kapsamında, KOBİ'lere 3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkanı sağlayacak.
KOBİ'lere sunulan paket kapsamında ayrıca, maaş ödemelerini Şekerbank aracılığıyla yapanlara, mevcut istihdamı korumaları halinde 3 aylık maaş ödemeleri tutarında ilave kredi imkanı sunulacağını bildiren banka, Şekerbank POS cihazı üzerinden ödeme kabul eden işletmelerin, talep etmeleri halinde nisan sonuna kadar POS üzerinden geçen işlemlerinin ertesi gün komisyonsuz olarak kullanımlarına bırakacak.
Şekerbank, zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20'ye kadar artırılması imkanı tanıyacak.
TEB
TEB, bireysel ve tüzel müşterilerinin, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunmaları halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyecek.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, nakit akışı bozulan veya bozulacağını öngören tüm bireysel ve ticari müşterilerinin talep etmeleri halinde kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemelerini 30 Haziran'a kadar erteleyecek.
Bireysel müşterilere, talep etmeleri halinde kredi kartı ödemelerinde ilave finansman desteği sağlayacağını belirten Türkiye Finans, ticari, KOBİ ve mikro ölçekteki müşterilerin mevcut finansmanları ihtiyaç halinde nakit akışlarına uygun olarak yeniden yapılandırılacak.
Türkiye Finans, personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelere, limitleri dahilinde 3 aylık maaş giderleri kadar, 3 ay ödemesiz 24 aya kadar vadelerde fon imkanı sunacak.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, bireysel ve tüzel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini talep etmeleri durumunda mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.
Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerini mevcut limitlerle destekleyen banka, gerekirse limit artırımına gidecek.
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