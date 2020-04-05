Bugünkü
Takvim

Son dakika: Kovid-19'a yakalanan hastaneye kaldırıldı!

Son dakika haberine göre, Kovid-19'a yakalanan hastaneye kaldırıldı. İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimizde günlerde yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.

  • Güncel
  • 05.04.2020 23:19
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.04.2020 23:24
ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Kovid-19'a yakalanan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri