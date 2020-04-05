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Son dakika: Valilikten "Kovid-19'un 'deki dağılımına" ilişkin haberlere yalanlama

Son dakika haberi! Valiliği, sosyal medyada Kovid-19'un İzmir'deki ilçelere göre dağılımıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve konuya ilişkin yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

  • Güncel
  • 06.04.2020 00:14
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 00:14
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İzmir Valiliğinden o haberlere yalanlama

Valiliği, sosyal medyada Kovid-19'un İzmir'deki ilçelere göre dağılımıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve konuya ilişkin yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada Kovid-19'un İzmir'deki ilçelere göre dağılımıyla ilgili haberler yer aldığı ve bunların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu ve benzeri yalan haberlerle ilgili yasal işlemler yapılmakla beraber bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi ve yetkili merciler dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmaması önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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