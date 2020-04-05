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Son dakika: feribot seferlerine fırtına engeli

Son dakika haberine göre, 'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın 'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi. Öte yandan Lapseki-Gelibolu arasındaki seferler de fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu.

  • Güncel
  • 05.04.2020 18:27
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 18:27
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Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın 'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılacak Geyikli-Bozcaada ve Bozcaada-Geyikli feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan Lapseki-Gelibolu arasındaki seferler de fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Diğer seferlerde aksama yaşanmıyor.

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