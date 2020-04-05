Son dakika: Bakan Koca 5 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Nisan'daki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.
http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.
http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerine yer verdi.
Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Anu01vZPU8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2020
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