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Son dakika: Bakan Koca 5 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre 5 Nisan'daki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Test sayısının 20 bini aştığını açıklayan Koca, "Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." dedi.

  • Güncel
  • 05.04.2020 20:01
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.04.2020 20:04
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Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
5 Nisan'daki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.




Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.

http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerine yer verdi.



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