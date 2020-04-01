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seferlerine fırtına engeli

boğaz ve adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan A.Ş., yarın Kuzey Ege’de etkili olacağı öngörülen fırtına nedeniyle ’ya yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

  • Yaşam
  • 01.04.2020 21:53
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 21:53
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Feribot seferlerine fırtına engeli

'de yarın etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle 'ya yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

Çanakkale boğaz ve adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan A.Ş., yarın Kuzey Ege'de etkili olacağı öngörülen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Gestaş resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; "2 Nisan 2020 Perşembe günü Kabatepe Gökçeada hattımızda, olumsuz hava şartları nedeniyle; Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 10:00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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