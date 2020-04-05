MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Meral Akşener karantina altına alınmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, infaz düzenlemesinin kadına şiddet ve çocuk istismarı yapanların faydalanacağına ilişkin iddialarının gerçek olmadığını açıkladı ve "Yalan söyleyen ve iftira atan bu klinik vaka asıl karantinaya alınması gereken kişidir" ifadelerini kullandı.

YALÇIN: "İP MÜDİRESİNİN, KADINLARI BİLE UTANDIRACAK MALUM DENSİZLİKLERİNDEN YENİSİ"

Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 4 Mart 2020 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamayı şöyle eleştirdi:

"Bir Türk Hanımefendisi olması gerekirken; zarafet ve nezaketten mahrum, seviyesiz ve bayağı bir ağızla mütemadiyen açıklamalar yapan İP Müdiresi, kadınları bile utandıracak malum densizliklerine bir yenisini daha eklemiştir."





"TÜRK MİLLİYETÇİLERİ HAKKINDA EN UCUZUNDAN EN PESPAYESİNDEN İFTİRALAR"

"MHP'nin liderine Ülküdaşlarına, dava arkadaşlarına kazık atan, onları satan, fitne ve fücurla camiamıza fesat tohumları eken bu müennes şimdi Türk milliyetçileri hakkında en ucuzundan en pespayesinden iftiralar üretmektedir"

"YALAN SÖYLEYEN VE İFTİRA ATAN BU KLİNİK VAKA KARANTİNAYA ALINMALI"

"Utanç verici bir iftira, hayâsız bir itham ile partimize saldırarak infaz indiriminde kadına şiddet ve çocuğa istismar suçlarının yer aldığını söylemiş. Yalan söyleyen ve iftira atan bu klinik vaka asıl karantinaya alınması gereken kişidir."

"TARLADA EYLEM YAPARKEN ORTAYA ÇIKMIŞTIR…"

"Türk kadınını dünyadaki hemcinslerinden ayırt eden seçkin hususiyetlerden yoksun olan bu hanımın gerçek yüzü; sözde kurultay yaveleriyle yola çıktığı günlerde, kendisini destekleyen bir grup sergerdeyle birlikte tarlada eylem yaparken ortaya çıkmıştır.

"FITRATINA VE KADINLIĞINA YAKIŞMAYACAK BİR NEZAKETSİZLIK VE KABALIK TIMSALİDIR"

"İP Müdiresi'nin; o sırada kendi ailesine, eşine ve çevresine yönelik çirkin, nobran ve kibirli muamelesi hâlen akıllardadır. Bu bahtsız ve nasipsiz hanım, fıtratına ve kadınlığına yakışmayacak bir nezaketsizlik ve kabalık timsalidir."

"FETÖ KUMAŞIYLA DOKUMAYA ÇALIŞTIKLARI TEZGÂHLARI BAŞLARINA GEÇİRİLECEK"

"Biz kendisini defalarca ikaz ettik. "Hanımefendi, yavaş gel! Bu kadar hızlı gitme! Hızlı giden atın teri seyrek düşer, sonra da at çatlar" dedik. Lakin dinletemedik."

"Hile, entrika ve dolap üzerine bina edilmiş bu müfsitler ittifakının, FETÖ kumaşıyla dokumaya çalıştıkları tezgâhları başlarına geçirilecek ve çoktan pazara çıkmış fitne İP'likleri ellerine verilmeye devam edilecektir."

TUTANAKLAR MERAL AKŞENER'İ YALANLIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından yalan söylediği ortaya çıkarmıştı.





AKŞENER'DEN SOSYAL MEDYA HESABINDAN BÜYÜK PROVOKASYON

Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "AK Parti ve küçük ortağının infaz indirimi yasasında; kadına şiddet, çocuk istismarı gibi kanayan yaramız olan suçlar da var. Bu yanlışa ortak olmayın! Çünkü bir kadını ağlatanın, bir çocuğu üzenin, vicdanları kanatanın affı yok" iddiasında bulundu.

Akşener, paylaşımında söz konusu gerçek dışı iddialarını anlatan video da paylaştı.

TUTANAKLAR, MERAL AKŞENER'İN İDDİALARINI YAYINLIYOR

Meral Akşener'in, infaz düzenlemesinin kadına şiddet ve çocuk istismarı yapanların faydalanacağına ilişkin iddialarının gerçek olmadığı, tutanaklarda yasanın görüşülmesine katılan İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Erel'in, yasanın görüşülmesi ve yasanın çıkmasının ardından Adalet Komisyonu Başkanvekili ve üyelerine teşekkür ettiği açıkça görülüyor.

Tutanaklarda; İYİ Partili Erel'in; "Ben, bu yasanın milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben gönlümden geçeni söylüyorum Ali Bey (Ali Özkaya) şimdi aydınlandık, teşekkür ediyorum yani o konuda yiğidin hakkını da yiğide verdik ama en başta bu maddeye baktığımızda, kafamızda çelişkiler vardı" ifadelerini kullandığı görülüyor.

İYİ PARTİ; YASANIN ÇIKMASININ ARDINDAN KOMİSYON ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 4 Mart 2020 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.





EREL'DEN; YILMAZ TUNÇ VE ALİ ÖZKAYA'YA TEŞEKKÜR

Adalet Komisyonu tutanaklarında; İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Erel'in, yasanın görüşülmesi sırasında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili avukat Ali Özkaya'ya; yasasının geçmesinin ardından AK Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç ve komisyon üyelerine teşekkür ettiği açıkça görülüyor.

AYHAN EREL: "ALİ BEY, GÖNLÜMDEN GEÇENİ SÖYLÜYORUM, ŞİMDİ AYDINLANDIK"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, görüşmeler sırasında Ali Özkaya'ya teşekkür etti ve "Ben gönlümden geçeni söylüyorum Ali Bey (Ali Özkaya) ama şimdi aydınlandık, teşekkür ediyorum yani o konuda yiğidin hakkını da yiğide verdik ama en başta bu maddeye baktığımızda, kafamızda çelişkiler vardı" dedi.

EREL: "BEN, BU YASANIN MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM."

İYİ Partili Ayhan Erel; teklifin yasalaşmasının ardından Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç'a da teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Teşekkürler Sayın Başkanım. Uzun süren bir çalışma sonrasında infaz yasası olarak bilinen, kamuoyunca da af ve yargı paketi olarak adlandırılan paketin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada emeği geçen başta Komisyon üyeleri olmak üzere bugün bu toplantıda bizleri aydınlatan çok değerli hocalarımıza, daire başkanımıza, genel müdürümüze, infaz savcısına ve diğer bürokratlara ben teşekkür ediyorum. İnşallah toplumun beklentilerine cevap verir. Ben, bu yasanın milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."





KENAN KIRAN / SABAH