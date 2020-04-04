Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs son durum açıklaması! 4 Nisan corona il il ölü ve vaka sayısı kaç?

Çin Halk Cumhuriyet'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ABD, İran, İtalya gibi pek çok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'deki son durumu merak edenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs son durum açıklaması hakkında araştırma yapıyor. Peki, 4 Nisan corona il il ölü ve vaka sayısı kaç? İşte son detaylar...

4 NİSAN CORONA İL İL VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ?