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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs son durum açıklaması! 4 Nisan corona il il ölü ve vaka sayısı kaç?

Dün yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün akşam saatlerinde koronavirüsle ilgili son durumu vatandaşlarla paylaşıyor. Yeni veriler ve grafikler vatandaşlara açıklanıyor. Akşam saatlerinde koronavirüs vakalarında son durumu öğrenmek isteyenler bu kapsamda 4 Nisan corona il il ölü ve vaka sayısı kaç sorusuna yanıt arıyor.

  • Güncel
  • 04.04.2020 18:46
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 16:33
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3 Nisan corona il il vaka ve vefat sayısı kaç?

Çin Halk Cumhuriyet'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ABD, İran, İtalya gibi pek çok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'deki son durumu merak edenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs son durum açıklaması hakkında araştırma yapıyor. Peki, 4 Nisan corona il il ölü ve vaka sayısı kaç? İşte son detaylar...

4 NİSAN CORONA İL İL VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ?

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