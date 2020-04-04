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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı! İşte 4 Nisan vaka sayıları

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Türkiye'de güncel vaka ve ölüm saylarını açıkladı. Koca açıklamasında, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 04.04.2020 20:21
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 20:32
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Sağlık Bakanı Koca vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Türkiye'de güncel vaka ve ölüm saylarını açıkladı.

Koca açıklamasında, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.

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