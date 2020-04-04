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Son dakika: açıkladı: 89 etkisiz hale getirildi

: İç güvenlik operasyonlarında 2020 mart ayında 10'u büyük 40'ı orta çaplı toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 89 etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 04.04.2020 10:06
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 10:15
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Mart ayında teröre ağır darbe!

Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonlarında 2020 mart ayında 10'u büyük 40'ı orta çaplı toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapıldığı belirtildi.



ONLARCA TERÖRİST ETKİSİZ!
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonlarda toplam 89 in etkisiz hale getirildiği belirtildi.

BİNLERCE KİŞİ HAKKINDA İŞLEM
Açıklamada "Mart ayında terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.

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