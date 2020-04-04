Diyanet İşleri Başkanlığı; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Türkiye'de koronavirüsü vakalarının bu kadar hızlı yayılmasının ardında umreden dönenlerin dahli olduğunu savunarak, "Diyanet yetkilileri uçak Türkiye'ye inmeden vatandaşlara ateş düşürücü vererek kontrol noktasındaki olası riskleri gizlemişlerdir" iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Açıklamada; somut bilgi ve belgeye dayanmadan bu asılsız iddiayı öne sürenler hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tarafından hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.





ENGİN ALTAY'IN İDDİASI TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; Diyanet'ten "Umrecilere ateş düşürücü ilaç verildiği" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, umreden dönen vatandaşlara, Diyanet yetkilileri tarafından ateş düşürücü ilaç verildiği iddialarının asılsız olduğunu belirtilerek, şöyle denildi:

"Bir siyasi partinin yöneticisinin, 2 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Başkanlığımızın organizasyonuyla umreye giden vatandaşlarımızla ilgili dile getirdiği iddialar hususunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sayın yöneticinin basın toplantısında dile getirdiği, 'Diyanet yetkilileri uçakta umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verdiler' iddiası tamamen gerçek dışıdır."

"SOMUT BİLGİ VE BELGEYE DAYANMADAN BU ASILSIZ İDDİAYI ÖNE SÜRENLER HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

"Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden vatandaşlarımıza sunduğu sağlık hizmetlerini, Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde, Bakanlığımızın sağlık çalışanları aracılığıyla yürütmektedir. Dolayısıyla Başkanlığımızca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelimizin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir.

Somut bilgi ve belgeye dayanmadan bu asılsız iddiayı öne sürenler hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki süreç başlatılacaktır. Başkanlığımız, umreden dönen vatandaşlarımızla ilgili süreçleri en başından itibaren Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinesinde yürütmüştür."





KOCA: AVRUPA'DAN GELENLERİN ORANI ÇOK ÇOK YÜKSEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Nisan 2020 tarihinde Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalardan sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fahrettin Koca; vaka sayılarına umreden gelenlerin etkisinin sorulması üzerine, oran olarak en büyük etkinin Avrupa olduğuna dikkati çekti.

Bakan Koca, "İki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umreci oranı yüzde 16 idi, Avrupa'dan gelenlerin oranı çok çok yüksekti. Yurt dışından gelen herkesin bir risk taşıdığını, bu oranın farklı olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



KENAN KIRAN / SABAH

