Başkan Erdoğan coronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı: 31 şehre giriş-çıkış yasağı

Başkan Erdoğan, virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirlerı açıkladı:30 Büyükşehir ve Zonguldak , 15 günlüğüne giriş-çıkışlara kapatıldı.20 yaş ve altındaki kişilerin sokağa çıkması yasaklandı.Pazar ve marketlerde vatandaşların maske takması zorunlu hale geldi.Sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecek.Erdoğan, "Sokak ve meydanlarda, kalabalık oluşturulmasına izin verilmeyecek" dedi.



20 YAŞ VE ALTI EVDE KALACAK

Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından salgına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, "Bu gece (dün) itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli isitisnalar haricinde araç giriş çıkışına 15 günlüğüne kapatıyoruz. Bunu gerekirse uzatacağız" dedi. Erdoğan ayrıca sokağa çıkma yasağının 20 yaş ve altına da geldiğini belirterek, "1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır" ifadesini kullandı. Başkan şöyle devam etti: Pazar ve marketlerde maske takmak zorunlu olacak. Sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecek.





Kampanyanın 3. gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz, 1 milyar 64 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir.