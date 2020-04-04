Devlete küfür eden provokatör gözaltına alındı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağarken bazı provokatörler yine üzerinde düşeni yapmak için sahneye çıktı.

DEVLETE ALÇAKÇA KÜFÜRLER SAVURDU

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden "Koray Koloğlu" isimli profil hesabıyla devlete küfür eden M.K. isimli bir provokatör Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Milli Dayanışma Kampanyası sebebiyle devleti hedef alan provokatör, "Devlete 10 tl bağış yapacağım hepsinin..." şeklinde alçakça küfür etti.

İKAMETİNDE PAKETLENDİ

Provokatörün kimliğinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Erdoğdu Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı. Provokatör hakkında gerekli adli işlemlere başlatıldı.