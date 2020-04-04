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Devlete küfür eden provokatör gözaltına alındı!

Başkan Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı ‘’na destek yağarken bazı provokatörler yine üzerinde düşeni yapmak için sahneye çıktı. Sosyal medya üzerinden devlete küfür eden M.K. isimli bir provokatör Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilmesinin ardından Trabzon'da gözaltına alındı.

  • Güncel
  • 04.04.2020 21:08
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 21:10
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Devlete küfür eden provokatör paketlendi!

Başkan 'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı ''na destek yağarken bazı provokatörler yine üzerinde düşeni yapmak için sahneye çıktı.

DEVLETE ALÇAKÇA KÜFÜRLER SAVURDU
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden "" isimli profil hesabıyla devlete küfür eden M.K. isimli bir provokatör Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Milli Dayanışma Kampanyası sebebiyle devleti hedef alan provokatör, "Devlete 10 tl bağış yapacağım hepsinin..." şeklinde alçakça küfür etti.

İKAMETİNDE PAKETLENDİ
Provokatörün kimliğinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Erdoğdu Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı. Provokatör hakkında gerekli adli işlemlere başlatıldı.

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