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Bakan Koca'dan 20 yaş altı gençlere teşekkür mesajı: Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz

Sağlık Bakanı , sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti. Koca mesajında, "Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 04.04.2020 21:48
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 22:04
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Bakan Koca'dan 20 yaş altı gençlere mesaj

Sağlık Bakanı , sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak hareketli günlerimize erken döneriz."

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